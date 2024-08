Russell baalt enorm van aanpassingen aan Monza

De Italiaanse Grand Prix wordt dit weekend verreden op het circuit van Monza. Alle coureurs kennen deze iconische baan als hun broekzak, maar dit jaar zijn er een aantal dingen aangepast. George Russell is daar helemaal niet blij mee en hij vraagt zich af wie dit heeft bedacht.

In de afgelopen maanden werd er hard gewerkt op Monza. De gehele baan werd voorzien van een verse laag asfalt en er werden nog meer zaken aangepast. Op een aantal punten werden bijvoorbeeld ook de kerbstones vervangen. De bekende bocht Ascari werd ook voorzien van een aantal nieuwe kerbstones, en daar zijn de coureurs niet blij mee. De bocht heeft namelijk ineens een ander karakter gekregen.

Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell is zeer kritisch. De Brit baalt van deze aanpassingen en daar is hij duidelijk over gesprek met de internationale media: "Persoonlijk vind ik de aanpassingen een beetje jammer. Er was hier zoveel karakter, in Ascari bijvoorbeeld. Ik denk dat die bocht niet meer zo indrukwekkend zal zijn door de veranderingen aan de kerbstones. Ik weet eerlijk gezegd niet wie deze beslissingen neemt. Ik denk niet dat de FIA dat doet. Ik denk dat het de circuits zelf zijn. Ik denk dat we de circuits moeten waarderen, maar we hebben altijd gezegd dat je dit soort old skool-circuits moet beschermen ten koste van alles."