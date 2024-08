Marko wijst naar Horner: "Hij moet nu zijn kwaliteiten tonen"

Het team van Red Bull Racing kende in Zandvoort een rampzalig weekend. De tegenvallende prestaties zorgden voor veel kritiek. Jos Verstappen haalde flink uit, en dat zorgde voor headlines. Helmut Marko maakt zich niet zo druk om Verstappen senior, maar hij wijst wel naar Christian Horner.

In Zandvoort kon Max Verstappen zijn thuisrace niet winnen. De Nederlander werd op grote achterstand gezet door Lando Norris. Zijn vader Jos Verstappen maakt zich al geruime tijd zorgen en na de nederlaag in Zandvoort zocht hij de media op. Hij haalde flink uit en hij stelde dat men bij Red Bull goed in de spiegel moest kijken. Zijn kritiek richtte zich vooral op Red Bull-teambaas Christian Horner.

Jos Verstappen

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich niet zo druk over de uitlatingen van Verstappen senior. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung legt Marko het uit: "Jos is Jos. Hij is gewoon een zeer emotionele man en hij heeft zijn uitspraken gedaan zonder een goede analyse. Maar dat moet je ook niet overschatten. We hadden de laatste tijd een paar ongelukkige resultaten en we kwamen soms een beetje te kort. In Zandvoort kozen we voor de verkeerde set-up, maar we voelen natuurlijk wel de druk. We moeten ons verbeteren en de updates moeten wel impact maken."

Horner

Marko is wel van mening dat teambaas Christian Horner aan de bak moet. De Oostenrijker is streng en daar is hij nogal duidelijk over: "Horner moet nu zijn kwaliteiten gaan tonen. Het verdoezelen van dingen helpt ons niet in deze situatie. Maar, Horner geeft nu ook fouten toe. We hebben ergens een verkeerde afslag genomen qua balans van de auto. Maar we zijn daar zeker niet de enigen mee, want het is ook met Ferrari en Mercedes gebeurd. Alleen McLaren overkwam het niet. We zijn zelfkritisch, maar we hebben veel goede mensen die het tij kunnen keren."