Verstappen niet zeker van titel: "Het kan nu omslaan"

Max Verstappen hoopt dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Lando Norris komt steeds dichterbij. Verstappen stelt dat het met deze situatie heel erg makkelijk kan gaan omslaan in het kampioenschap.

Verstappen en Red Bull Racing begonnen oppermachtig aan het huidige Formule 1-seizoen. De Nederlander wist de eerste paar races van het seizoen met speels gemak te winnen, maar al snel kwam de concurrentie dichterbij. Verstappen wist nog wel een paar races te winnen, maar inmiddels is de concurrentie veel sneller. Lando Norris won afgelopen weekend met overmacht in Zandvoort, en hij nadert Verstappen in het wereldkampioenschap.

Winnen

Verstappen voert het wereldkampioenschap aan met 295 punten, en Norris staat op de tweede plaats met 225 punten. Er wordt flink gerekend, en veel mensen kijken naar mogelijke scenario's waarin Norris zijn concurrent kan inhalen. Verstappen laat aan Motorsport.com weten dat hij hier niet aan denkt: "Je kunt het niet zo berekenen. Ik wil gewoon races winnen. Er zijn nog negen Grands Prix te gaan en dan ook nog drie sprintraces erbij. Het gat dat ik nu heb kan heel makkelijk omslaan, maar ik weet dat je daar wel een perfect einde van het seizoen voor nodig hebt en dat is lastig."

Uiterste best doen

Verstappen zal niet gaan verslappen. Hij zal zich blijven focussen op het best mogelijke resultaat, maar hij weet niet of dat goed genoeg is voor de wereldtitel: "Ik doe gewoon mijn best. Of ik de wereldtitel wel of niet pak, het zal mijn leven uiteindelijk niet veranderen. Wil ik graag winnen? Natuurlijk, maar momenteel ligt het gewoon niet in mijn handen met de prestaties van de auto."