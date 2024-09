Wolff zet Verstappen nog steeds niet uit het hoofd

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Zandvoort zijn jacht op de handtekening van Max Verstappen op. Verstappen wil Red Bull niet verlaten en Wolff legt zich daarbij neer. De Oostenrijker komt nu terug op zijn uitspraken en stelt dat hij nog steeds in contact staat met het kamp Verstappen.

Wolff was op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit gaat Mercedes verlaten en Wolff hoopte Verstappen los te weken bij het onrustige Red Bull. Dat plannetje mislukte en de keuze is nu gevallen op Andrea Kimi Antonelli. In Zandvoort zorgde Wolff voor de nodige ophef en irritatie door te suggereren dat hij had gesproken met de mensen uit het kamp Verstappen.

2026

In aanloop naar de Italiaanse Grand Prix van dit weekend gaat Wolff toch weer in op de mogelijke komst van Verstappen. De Oostenrijker krijgt in een interview met de BBC de vraag of Verstappen in 2026 terecht kan komen bij Mercedes: "Daar is het nog te vroeg voor. Voor het welzijn van onze coureurs voor volgend jaar, wil ik niet te veel praten over 2026 en daarna. We hebben namelijk de hoop dat onze line-up voor 2025 de juiste is."

Gesprekken

Wolff wil echter niet uitsluiten dat er ooit weer gesprekken gaan plaatsvinden tussen hem en de Verstappens. Als Wolff de vraag krijgt of ze ooit weer om tafel gaan, komt hij met een opvallende uitspraak: "Laten we zeggen dat we elkaar nu wat tijd hebben gegeven. We hebben een soort van open communicatielijn, maar we weten dat het zijn prioriteit is om alles weer op de rails te krijgen bij Red Bull, en wij willen het laten werken met de twee coureurs die wij hebben."