Hamilton vindt dominante zeges saai

Het is geen geheim dat Max Verstappen geen problemen heeft met een extreme dominantie. Hij kan ervan genieten om een race te winnen met een enorme voorsprong. Lewis Hamilton is het daar niet mee eens en hij stelt dat het veel leuker is om echt te vechten voor de zege.

Na jaren van droogte wist Hamilton dit seizoen weer te winnen. Op zijn thuiscircuit van Silverstone wist hij de zege te grijpen en in België kreeg hij de zege in zijn schoot geworpen na de diskwalificatie van zijn teamgenoot George Russell. Hamilton hoopt dit seizoen vaker te winnen, maar dat wordt wel zeer spannend. De onderlinge verschillen tussen de topteams zijn immers zeer klein.

Hamilton kan heel erg genieten van dit soort duels. Hij heeft een compleet andere mening dan Verstappen, die graag dominante zekers pakt. In de podcast Performance People spreekt Hamilton zich uit: "Oh god, het is zo saai. Om te starten op de eerste plaats en de hele race aan de leiding te rijden, is eerlijk gezegd echt saai als je het vergelijkt met het vechten in het achterveld en om te racen. Het is namelijk geen racen, want het zou ook een test kunnen zijn. Je vecht dan tegen het tijdsverschil. Maar je moet jezelf wijs maken dat je dan bijvoorbeeld vecht tegen een auto voor je. Je moet ergens achteraan zitten."