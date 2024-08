Officieel: Mercedes stelt Antonelli aan als opvolger Hamilton

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Mercedes heeft het Italiaanse toptalent Andrea Kimi Antonelli vastgelegd als de opvolger van Lewis Hamilton. Antonelli maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 en hij wordt de teamgenoot van George Russell.

Al maanden gonst het van de geruchten over het vrije zitje bij Mercedes. Meerdere coureurs werden in verband gebracht met het team, maar in de afgelopen weken ging het alleen nog maar over Antonelli. De piepjonge Italiaan wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Hij rijdt momenteel in de Formule 2 en het is opvallend dat Mercedes kiest voor een redelijk onervaren coureur.

Antonelli maakt als achtjarige zijn kartdebuut. Vanaf dat moment gaat alles in een sneltreinvaart door overtuigende prestaties op het asfalt. Op12-jarige leeftijd wekt de talentvolle karter de interesse van twee F1-topteams: Mercedes en Ferrari. De Scuderia lijkt voor de handliggend vanwege de nationaliteit van het team en hemzelf, maar de rode brigade laat hem links liggen. Mercedes-baas Toto Wolff - met misschien het mislopen van Max Verstappen in zijn achterhoofd - grijpt meteen zijn kans en contracteert het Italiaanse talent in 2019 voor het Mercedes-junior-programma.

Antonelli vertelde tegen F1 Feeder Series hoe zijn deal met Mercedes tot stand is gekomen: ''Eigenlijk was ik te jong om deel te nemen aan het Ferrari-rijdersprogramma. Teambaas Maurizio Arrivabene had de meeste zeggenschap daarover. Opeens bij het terugrijden van een kartrace belde Mercedes of ik bij hen wilde komen in hun programma. We besloten meteen daarop in te gaan, want het gaf ons grote mogelijkheden."

De rijder uit Bologna wint in datzelfde jaar de WSK Euro Series- en Super Master Series-titels in de OK Junior-categorie, wordt tweede in het FIA Karting European Championship en eindigt als vijfde in het FIA Karting World Championship. In 2020 stapt hij over naar de OK-klasse en claimt hij het FIA Karting European Championship en de WSK Euro Series. Zijn verbluffende prestaties levert hem - na drie uitstekende proefraces in de Italiaanse F4 - twee vaste zitjes op voor 2022 in de Duitse en Italiaanse F4.

Rijdend voor PREMA - met veel onderlinge concurrentie intern - eist Antonelli simpel beide kampioenschappen op. Met name zijn optredens op Spa-Francorchamps in de Italiaanse F4 zijn indrukwekkend. In het Duitse kampioenschap kon de toen 15-jarige zelfs een weekend van drie races overslaan zonder dat zijn titel in gevaar kwam. In de Italiaanse F4 won hij dertien wedstrijden, in de Duitse negen. Pure overmacht.

Mercedes besloot Antonelli verder te laten rijpen in twee Formule Regional-kampioenschappen, een niveautje tussen F4 en F3 in. Andere talenten stromen gelijk door naar de F3, maar achter deze move van Antonelli zit een welbewuste gedachtegang. De FRECA-bolide is namelijk veel moeilijker te besturen dan de F3 zeggen verschillende coureurs. Daarnaast is inhalen veel lastiger met deze auto's door de vuile lucht die ontstaat bij het volgen van een ander. Kwalificatie en bandenmanagement spelen cruciale rollen in het resultaat. Daarnaast sluit FRECA beter aan op de F2 en F1 volgens insiders. Kortom: een ideale leerschool op weg naar de absolute top.

De groeibriljant begint in het Formule Regional kampioenschap van het Midden-Oosten. Hij wint als debutant deze serie. Zeer bijzonder, want het kwam in het verleden amper voor. In deze klasse rijden vaak ervaren talenten mee die de wagens al kennen of al veel meters hebben gemaakt in de Formule 3. Antonelli wint drie wedstrijden uit vijftien en haalt vier tweede plaatsen. Snel in kwalificatie en consistentie in de races zorgen uiteindelijk voor het succes.

Met de nodige ervaring sleept de jonge coureur uit Bologna ook de Europese variant binnen. Antonelli moet er wel voor knokken om concurrent Martinius Stenshorne van zich af te houden. De Noor is een geduchte tegenstander, maar Kimi is constanter, maakt veel minder fouten en is bijna nooit betrokken bij incidenten met conculega's. De Mercedes-junior finisht altijd binnen de top zes op twee races na. In Imola valt Antonelli ongelukkig uit en de andere wedstrijd op Monza ligt Antonelli aan de leiding, maar krijgt een straf omdat hij push-to-pass te vroeg gebruikte na een neutralisatie. Dat was ook het enige dure foutje van 2023.

De volgende ronde in Zandvoort maakt hij het dubbel en dwars goed op de zondag. Voor het kampioenschap hoeft de PREMA-coureur enkele puntjes nog te halen op zondag. In wisselende weersomstandigheden geeft Antonelli iedereen rijles. Vanaf een achtste plaats op de grid stormt het megatalent in no-time naar voren om daarna met speels gemak snel weg te rijden in listige baancondities. Antonelli wint de titel in stijl. Als de Safety Car niet een paar keer was uitgerukt, was het gat van twaalf seconden naar de nummer twee veel en veel groter geweest.

Sensationele move naar F2

Geruchten over de overstap van Antonelli naar de Formule 2 gonsde al door autosportland gedurende 2023. Direct na het FRECA-seizoen maakte Mercedes bekend dat Antonelli inderdaad F3 overslaat. Een sensationale move, maar ook weer niet verrassend, kijkend naar de resultaten. FRECA heeft Antonelli met vlag en wimpel doorstaan. Maar er was nog een reden voor deze promotie. In 2024 zijn er nieuwe F2-wagens en daardoor is het speelveld voor elke deelnemer gelijk. Het schepte meteen torenhoge verwachtingen. Tegen GPBlog zei de Mercedes-protogé in 2023 het volgende daarover: ''Ik ben er van bewust. Ik probeer er niet aan te denken. Het zou fantastisch zijn om de volgende Italiaan in de Formule 1 te zijn.'' Tot dusver won de coureur uit Bologna twee wedstrijden in de Formule 2 en staat zevende in het kampioenschap met nog acht races voor de boeg.

In Italië hunkeren de autosportfanaten al zo lang naar een nieuwe F1-wereldkampioen. De laatste was Ascari in 1953 (!). Of Antonelli de volgende wordt, weet alleen de toekomst.