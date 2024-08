Marko ziet oorzaak van balansproblemen Verstappen

Het team van Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De concurrentie is dichterbij gekomen en afgelopen weekend in Zandvoort werd Max Verstappen verslagen. Helmut Marko weet precies op welk moment het dit seizoen verkeerd is gegaan.

Red Bull begon ijzersterk aan het huidige seizoen. De Oostenrijkse renstal won de eerste paar races en Max Verstappen leek hard op weg te zijn naar zijn vierde wereldtitel. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar hij voelt de hete adem van Lando Norris in zijn nek. In Zandvoort kwam Norris als winnaar over de streep met een voorsprong van bijna 23 seconden.

Balans

Red Bull-adviseur Helmut Marko omschreef de achterstand van zijn team in Zandvoort eerder al als 'alarmerend'. In de podcast Inside Line legt Marko uit wat er precies aan de hand was bij Verstappen: "We geloven dat de set-up van Max niet de juiste was. We reden met te veel vleugel en dat hielp niet met de bandenslijtage. Dat lag lager dan verwacht, terwijl de karakteristieken van het circuit en de temperatuur bij McLaren pasten. Ik geloof dat we terug kunnen slaan, maar we moeten we uitvinden waarom we balans zijn kwijtgeraakt bij de auto van Max."

Updates

Marko weet precies op welk moment het mis is gegaan bij Red Bull en de auto van Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur is er fel over: "Na de Grand Prix van Japan en China hebben we updates geïntroduceerd die theoretisch gezien een verbetering waren. In de realiteit is de balans alleen maar in negatieve zin veranderd. We moeten uitvinden wat er is gebeurd en we moeten Max een competitieve auto geven. Met een competitievere auto kunnen we McLaren weer gaan uitdagen."