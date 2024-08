Krack verwelkomt Newey graag bij Aston Martin

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De Britse topontwerper wordt met meerdere teams in verband gebracht. Het lijkt erop dat Aston Martin de favoriet is, en Mike Krack zou ervoor open staan om Newey bij zijn team te verwelkomen.

Newey vertrekt begin 2025 definitief bij Red Bull. Na een zeer succesvolle periode in dienst van de Oostenrijkse renstal gaat hij nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Meerdere teams werden in verband gebracht met zijn handtekening, maar inmiddels lijkt het erop dat Aston Martin op pole position staat. Volgens Italiaanse geruchten zou Newey zelfs al een deal hebben getekend bij Aston Martin.

Bij de Britse renstal uit Silverstone willen ze niets bevestigen of ontkennen. Aston Martin-teambaas Mike Krack zou er niet op tegen zijn om Newey aan te trekken. In een interview met F1 TV wordt Krack gevraagd naar de interesse in Newey: "Ik denk dat we aan het pushen zijn, maar dat geldt ook voor de andere teams. Iedereen wil iemand van zijn kaliber in het team hebben. Ik denk dat wij en een aantal andere teams de jacht hebben geopend. Ik las vorige week dat er in de vorm van Alpine nog een team geïnteresseerd was, maar dat is allemaal onderdeel van de geruchtenmolen. Ik zou heel erg blij zijn als hij uiteindelijk naar ons komt."