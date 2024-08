Villeneuve wijst naar Verstappen: "Hij heeft aanpassingsproblemen"

Max Verstappen kende een frustrerend weekend in Zandvoort. De Nederlander wist niet te winnen en het was duidelijk dat hij kampte met balans problemen. Jacques Villeneuve zag Verstappen ook worstelen en hij stelt dat de regerend wereldkampioen een aanpassingsprobleem heeft.

Verstappen werd in Zandvoort naar huis gereden door Lando Norris. De Britse McLaren-coureur reed met speels gemak weg bij Verstappen en kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden over de streep. Na afloop gaf Verstappen toe dat er iets aan de hand was met de auto. Al snel werd duidelijk dat de balans van de RB20 niet naar wens was en op sociale media gingen beelden rond van een worstelende Verstappen tijdens de Nederlandse Grand Prix.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve zag ook dat Verstappen het lastig had. De Canadees stelt echter dat Verstappen zelf ook een probleem heeft. Tegenover Prime Casino doet Villeneuve zijn uitspraken: "Hij heeft aanpassingsproblemen. Je ziet dat ook aan zijn rijden. Als je de last van het hele team op je schouders moet dragen, dan ga je vroeg of laat fouten maken. Dan je over het randje en dat eist zijn tol van je. Je wordt dan ook moe. Dat heeft invloed op de hele sfeer binnen het team. Stress gaat een rol spelen, en dat heeft allemaal negatieve invloed. Het wordt een opeenstapeling. Het is hier een tiende, en daar een klein foutje, en als je niet wint krijg je een sneeuwbaleffect."