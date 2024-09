Sainz sluit toekomstige comeback bij Ferrari niet uit

Carlos Sainz is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Ferrari. Na dit seizoen stapt hij over naar het team van Williams. Het liefst was Sainz aangebleven bij Ferrari, maar hij wil niet uitsluiten dat hij later in zijn loopbaan nog een keertje terugkeert bij de Italiaanse renstal.

Begin dit jaar werd bekend dat Sainz bij Ferrari ruimte moet gaan maken voor Lewis Hamilton. De megatransfer van Hamilton zorgde ervoor dat de gesprekken over een nieuw contract met Sainz abrupt ten einde kwamen. Sainz ging op zoek naar een nieuwe werkgever en al snel werd duidelijk dat er geen plek was bij een topteam. Uiteindelijk koos Sainz voor de ambitieuze plannen van Williams.

Relatie

Sainz focust zich nu nog gewoon op zijn laatste races in dienst van Ferrari. Hij heeft niet het idee dat de Italiaanse renstal hem buitensluit. In een interview met DAZN spreekt Sainz zich uit: "Misschien is het moeilijk uit te leggen, maar er is gewoon niets mis tussen Ferrari en mij. Het is dat een zevenvoudig wereldkampioen heeft besloten dat het laatste hoofdstuk van zijn sportieve leven bij Ferrari moet zijn, en daar ben ik een beetje het slachtoffer van. Maar ik verlaat Ferrari met goede resultaten en een goede relatie met Fred en Charles."

Comeback

Sainz is van mening dat hij altijd een goed team heeft gevormd met de mensen bij Ferrari. Hij stelt dat hij altijd een goede relatie met hen heeft gehad. In de komende jaren zal Sainz nog voor Williams rijden, maar hij sluit niet uit dat hij ooit nog een comeback gaat maken bij Ferrari: "Voor zo'n team kun je echt nooit de deur dichtgooien, zeker als je bedankt dat ik nog vijf tot tien jaar te gaan heb in de Formule 1."