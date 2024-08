Norris bereikt als tweede coureur in 2024 opvallende mijlpaal

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Nederlandse Grand Prix op zijn naam. Op het circuit van Zandvoort reed hij een ijzersterke race en was hij sterker dan Max Verstappen. Norris is nu naast Verstappen de tweede coureur die dit seizoen meer dan honderd rondjes aan de leiding heeft gereden.

Het huidige Formule 1-seizoen is zeer spannend. De overmacht van Red Bull is voorbij, en Max Verstappen wint niet langer elke race. Verstappen gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap, en wie naar de statistieken kijkt ziet dat hij nog altijd de sterkste coureur van het jaar is. Hij heeft met afstand de meeste rondjes aan de leiding gereden, maar hij is niet langer de enige coureur die de magische grens van honderd rondjes aan kop heeft overschreden.

Verstappen heeft nu in totaal 465 rondjes aan kop gereden dit seizoen. Door zijn zege in Zandvoort heeft Norris nu 146 rondjes aan kop gereden. Na Verstappen is hij pas de tweede coureur die deze mijlpaal heeft bereikt in 2024. Dit is opvallend, aangezien er dit seizoen al zeven verschillende coureurs een Grand Prix hebben gewonnen. Het laat ook zien dat Norris op dit moment de grootste uitdager is van Verstappen. Hij is iets dichter bij Verstappen gekomen in het wereldkampioenschap door zijn zege in Zandvoort.