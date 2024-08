Horner wijst naar Norris: "Opvallend dat hij maar 2 keer heeft gewonnen"

Het team van McLaren begon in Zandvoort ijzersterk aan de tweede seizoenshelft. Lando Norris won de race met een enorme voorsprong op Max Verstappen. Red Bull voelt de hete adem van McLaren in de nek, maar ze blijven kalm. Volgens Christian Horner is het opmerkelijk dat Norris nog maar twee races heeft gewonnen.

Red Bull gaat nog altijd aan de leiding in de wereldkampioenschappen, maar McLaren komt elk weekend dichterbij. De Britse renstal aast op de titels, en ze kijken vooral naar de constructeurstitel. Nu ze een duidelijk snelheidsverschil hebben ten opzichte van Red Bull, kunnen ze echt gaan jagen. In Zandvoort was Norris oppermachtig en kwam hij als winnaar over de streep met bijna 23 seconden voorsprong op WK-leider Verstappen.

Opvallend

Red Bull-teambaas Christian Horner baalt vanzelfsprekend van het resultaat. Hij blijft echter koel, want hij ziet ook nog wat lichtpuntjes. In gesprek met Sky Sports wijst hij naar eerdere resultaten van McLaren: "We hebben het geluk dat ze onder hun kunnen presteerde begin dit jaar en daardoor hebben we een buffer van zeventig punten. Die kan echter heel snel verdwijnen. Het is opvallend dat dit nog maar de tweede zege is van Lando met deze auto. Hij rijdt echter goed, hij vindt veel vertrouwen en de druk ligt bij ons om te reageren."

Vechten

Horner stelt echter dat Red Bull veel ervaring heeft op dit terrein. De Britse teambaas heeft dus nog wel een beetje vertrouwen. Hij stelt wel dat het een zware strijd gaat worden: "In de afgelopen jaren zijn we wel gewend geraakt aan gevechten om het wereldkampioenschap. We zullen diep moeten gaan en we gaan vechten met alles wat we in ons hebben voor de resterende negen races."