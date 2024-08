Jos Verstappen eist verbetering van Horner: "Situatie is ernstig"

Het team van Red Bull Racing beleefde een zwaar weekend in Zandvoort. Ze werden verslagen door McLaren, en dat zorgt voor felle reacties. Vooral Jos Verstappen maakt zich zorgen, hij wijst naar Red Bull-teambaas Christian Horner en hij hoopt op verbetering.

Max Verstappen hoopte dit weekend voor het vierde jaar op rij te winnen in Zandvoort. Dat lukte echter niet, want McLaren en Lando Norris waren veel sneller. Norris greep op zaterdag de pole position met een razendsnel rondje, en ook in de Grand Prix was hij oppermachtig. Verstappen kon hem simpelweg niet bijhouden en hij had een achterstand van bijna 23 seconden op de Britse coureur.

Verstappens vader Jos maakt zich grote zorgen. De voormalig Formule 1-coureur stelde na de race al dat Red Bull in de spiegel moet gaan kijken. In gesprek met Bild ging hij nog een stapje verder: "Je moet je afvragen of het misschien niet al te laat is om eens goed in de spiegel te kijken. De goede mensen verlaten het team immers al. Ik ben dan ook zeer ontevreden over wat er nu gebeurt. Dit kan je niet meer sugercoaten. De situatie is ernstig. Max zal niet bij zijn hiermee. Het is nu aan Horner om het team weer op de rit te krijgen. Of ik er vertrouwen in heb? Dat zou me verbazen, dus momenteel moet ik die vraag beantwoorden met nee. Er moet heel veel veranderen. De hele mentaliteit moet anders."