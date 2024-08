Jos Verstappen kraakt Red Bull: "Misschien moet ik dit niet zeggen"

In Zandvoort werd vandaag pijnlijk duidelijk dat Red Bull Racing niet langer oppermachtig is. Het gat werd voor de zomerstop al dicht gereden, maar de voorsprong van Lando Norris was nu wel heel erg groot. Jos Verstappen is heel erg kritisch op Red Bull Racing.

Max Verstappen kon geen vuist maken in het duel met McLaren-coureur Lando Norris. Bij de start pakte hij nog de leiding, maar Norris was er na een paar rondjes al voorbij. De Britse coureur reed daarna vrij simpel weg bij thuisrijder Verstappen. Norris kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de streep. Verstappen nam genoegen met de tweede plaats, maar hij was zeker niet tevreden.

Ook zijn vader Jos Verstappen is niet blij. De voormalig Formule 1-coureur was zelfs een beetje kwaad, vooral op Red Bull Racing. Hij wees naar het feit dat Red Bull rondreed met dezelfde vloer als in Bahrein. Na afloop van de Nederlandse Grand Prix sprak hij zich uit bij De Telegraaf: "Misschien moet ik het niet zeggen, maar ik doe het toch. Het feit dat je terug moet naar de auto van begin dit jaar, zegt genoeg. Ze hebben het hier op dit moment gewoon niet goed voor elkaar. Ik denk dat ze hier maar eens goed in de spiegel moeten gaan kijken."