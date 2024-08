Alonso wijst Ferrari aan als favoriet voor komende races

De verschillen aan de kop van het Formule 1-veld zijn momenteel klein. De teams van Red Bull Racing, McLaren, Mercedes en Ferrari zijn veel sneller dan de rest van het veld. In Zandvoort was McLaren echter oppermachtig. Fernando Alonso vindt de Britse renstal niet de favoriet voor de komende races.

Alonso kwam in Zandvoort als tiende over de streep. Hij zag dat de vier topteams een enorme voorsprong hadden op de rest van het veld. De ervaren Spanjaard blijft graag realistisch en hij weet dat zijn werkgever Aston Martin niet kan meevechten om de podiumplekken. In Zandvoort waren ook Ferrari en Mercedes niet bepaald snel, alle aandacht ging uit naar McLaren en Red Bull. Vooral McLaren maakte een ijzersterke indruk in de Noord-Hollandse duinen.

Alonso kijkt vooruit, en hij verwacht dat een ander team het goed gaat doen in de komende races. De Aston Martin-coureur wijst in gesprek met Motorsport.com naar Ferrari: "Van de vier topteams is het Mercedes dat een beetje schommelt. Maar McLaren, Red Bull en Ferrari zijn elk weekend podiumkandidaten. De komende twee races zou Ferrari het te kloppen team moeten zijn, op basis van wat we vorig jaar hebben gezien in Monza en Singapore. Daarnaast won Leclerc dit jaar in Monaco. Ik denk dat ze ook in Singapore de favoriet zullen zijn."