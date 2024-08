Norris weigert aan wereldtitel te denken: "Sta 70 punten achter Max"

Lando Norris schreef afgelopen weekend de Nederlandse Grand Prix met speels gemak op zijn naam. De Brit reed een ijzersterke race en hij was veel sneller dan Max Verstappen. Norris weigert het echter te hebben over een aanstaand titelduel met Verstappen.

Norris wordt gezien als de enige coureur die het Verstappen moeilijk kan gaan maken in het wereldkampioenschap. De Brit presteert zeer stabiel, maar zijn zege in Zandvoort was pas zijn tweede overwinning van het seizoen. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij heeft 295 WK-punten achter zijn naam staan, en Norris volgt op de tweede plaats met 225 punten.

Als McLaren zo sterk kan blijven presteren, dan mag Norris serieus gaan nadenken over de wereldtitel. Na afloop van de Nederlandse Grand Prix liet hij op de persconferentie weten dat hij nog niet denkt aan een spannend titelduel: "Ik vecht al om het wereldkampioenschap sinds de eerste race van het jaar. Ik heb niet ineens nu een besluit genomen. Ik ben het hele jaar al hard aan het werk, en ik sta nog steeds 70 punten achter Max. Dus het is best dom om nu aan iets te denken. Ik bekijk het race voor race en ik ga verder met wat ik nu doe. Het heeft geen nut om aan de rest te denken. Ik maak me er nu niet druk om. Dit is dus geen vraag die ik elke weekend wil krijgen."