Verstappen wijst het grote probleem aan: "De balans"

Max Verstappen kwam vandaag als tweede over de streep in zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Nederlander had een grote achterstand op racewinnaar Lando Norris, en hij wist zelf ook wel dat er niet meer inzat. Volgens Verstappen was de balans het grootste probleem.

Verstappen begon vol goede moed aan zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hij pakte de leiding bij de start, maar Norris was simpelweg sneller. Verstappen wist al snel dat er niet meer inzat dan de tweede plaats, en hij ging niet jagen op een beter resultaat. Direct na de race was Verstappen al zeer realistisch en dat gevoel hield hij daarna vast. Hij was dan ook niet kwaad of chagrijnig.

Niet snel genoeg

Verstappen meldde zich na afloop van de podiumceremonie bij de mediapen. Bij zijn landgenoten van Viaplay keek hij terug op zijn race in zijn vaderland: "We waren gewoon niet snel genoeg. Dat is iets wat ik wel had voorzien. Ik had natuurlijk een goede start en ik kon een paar rondjes op kop rijden. Maar al vrij snel kon ik niet mee, want de banden hielden het niet vol. De eerste keer verdedigde ik, maar de tweede keer kwam Lando al heel vroeg. Dan kan je niets meer doen."

Balans

Verstappen moest de schade beperken. Na afloop wist de regerend wereldkampioen ook wat er precies mis was gegaan in de race. Hij was er eerlijk over: "De balans van de auto was het probleem. Dan slijten de banden te hard, maar dat is de laatste tijd wel vaker zo. Ik had overstuur en onderstuur, gewoon geen balans in de auto. Een tweestopper was ook te langzaam, dus dit was het enige wat we konden doen. Ik kon niet aanvallen en de auto draaide niet, terwijl ik op hetzelfde moment overstuur had."