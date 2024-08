Trotse Brown niet verrast door enorme overmacht Norris

Lando Norris bezorgde McLaren in Zandvoort de derde zege van het seizoen. De Britse coureur kwam met een enorme voorsprong op nummer twee Max Verstappen over de finish. Voor McLaren-CEO Zak Brown was dat zeker geen grote verrassing.

Lando Norris kende een geweldig weekend in Zandvoort. In de kwalificatie was hij een klasse apart, en ook in de race liet hij vandaag zien dat hij goed in vorm is. Hij verloor bij de start de leiding aan Max Verstappen, maar na een paar rondjes haalde hij de Nederlander weer in. Daarna reed Norris met speels gemak weg bij de thuisrijder, hij kwam uiteindelijk met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de streep.

Norris zorgde voor een feestje bij McLaren. CEO Zak Brown balde na de finish zijn vuisten aan de pitmuur. Na afloop sprak hij zich trots uit bij Sky Sports: "We wisten dat we het hele weekend al snel waren, dus ik ben niet verrast door de grootte van het gat. Ik ben wel blij verrast. Lando controleerde de race. De updates werken en e moeten ervoor zorgen dat we met beide benen op de grond blijven staan. De Formule 1 is heel competitief en we kunnen er niet van uitgaan dat we dit elk weekend kunnen herhalen."