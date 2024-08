Sportieve Verstappen accepteert P2: "Waren niet snel genoeg vandaag"

Voor het eerst wist Max Verstappen niet te winnen in Zandvoort. Na drie zeges op rij in zijn thuisland, werd hij nu verslagen door Lando Norris. De Brit was simpelweg te snel, en Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats. Na afloop was Verstappen zeer realistisch.

Verstappen wist voorafgaand de race ook wel dat het moeilijk zou gaan worden. Bij de start kwam hij echter heel goed weg en wist hij Norris te verschalken. Verstappen wist geen groot gat te slaan, waardoor Norris het gat dicht kon rijden en hem met speels gemak kon passeren. Verstappen wist op dat moment ook wel dat het onmogelijk zou worden om Norris te verslaan, hij nam genoegen met de tweede plaats.

Verstappen kwam in de rook van het vuurwerk als tweede over de streep. Hij bedankte zijn fans en daarna meldde hij zich bij interviewer van dienst Giedo van der Garde. Daar was hij ook zeer realistisch: "Je hoopt het altijd beter te doen. We hadden best een goede start en we hebben echt alles geprobeerd, maar het was wel duidelijk dat we gewoon niet snel genoeg waren vandaag. Ik heb daarna mijn best gedaan om tweede te worden vandaag. Ik wist dat we hier een goede start zouden hebben, en dat was gelukkig ook het geval. Daarna reed ik mijn eigen race en dat was genoeg voor de tweede plaats."