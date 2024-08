Stella wil Verstappen verslaan: "Speciale betekenis"

Het team van McLaren geld als de topfavoriet voor de zege in de Nederlandse Grand Prix van vandaag. De Britse renstal kende gisteren een goede kwalificatie, en Lando Norris start vandaag vanaf de pole position. Volgens teambaas Andrea Stella zou het extra speciaal zijn om in Zandvoort te winnen.

McLaren gaat vandaag de strijd aan met thuisrijder Max Verstappen. De regerend wereldkampioen rijdt vandaag zijn thuisrace, en de tribunes rondom het circuit zitten vol met oranjefans. Ze hopen echter niet dat een oranje bolide van McLaren de race gaat winnen. Verstappen weet dat de McLarens van Norris en Oscar Piastri snel zijn, en men verwacht dan ook een zeer spannende race.

McLaren-teambaas Andrea Stella hoopt dat zijn team vandaag om de zege kan gaan vechten. Stella hoopt op de zege, en hij laat aan Motorsport.com weten dat dit zeer speciaal kan zijn: "Ook al krijg je er hetzelfde aantal punten voor als normaal, toch moet ik toegeven dat het extra speciaal zal smaken om Max en Red Bull hier te verslaan. Dat zou een speciale betekenis hebben." Stella zou het ook extra speciaal vinden vanwege het grote verschil met vorig jaar: "Als we hier in de race een sterke prestatie kunnen leveren, dan zou dat ontzettend bemoedigend zijn voor de progressie die we hebben geboekt."