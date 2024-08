Dag 3 in Zandvoort: Code Oranje

Gisteren werd op het circuit van Zandvoort de Nederlandse Grand Prix verreden. Het was één groot feest en de fans vermaakten zich opperbest. Het was een ouderwets oranjefeest, al ging het goud niet naar het oranje waar de tienduizenden fans voor naar het circuit waren gekomen.

Ook de vierde editie van de teruggekeerde Dutch Grand Prix was een groot feest. De organisatie deed er weer alles aan om Nederland op de kaart te zetten. Er liepen Hollandse influencers en voetballers door de paddock, er werden volop Nederlandse hits gedraaid en ook koning Willem-Alexander was weer aanwezig. De coureurs werden tijdens de drivers parade op een kar gezet die rechtstreeks uit een bloemencorso leken te komen, en de fans krijgen allemaal een vlaggetje in de kleuren van de Nederlandse driekleur.

Situatie

De Nederlandse fans hadden vrijwel allemaal een oranje shirt aangetrokken. De aanleiding hiervoor was duidelijk: ze kwamen allemaal voor Max Verstappen juichen. De drievoudig wereldkampioen werd hartstochtelijk toegezongen door de fans, en hij gaf aan dat hij zijn best ging doen om te winnen. Hiermee legde hij direct de huidige situatie bloot. Zijn team Red Bull Racing is immers niet langer oppermachtig, de concurrentie komt steeds dichterbij.

In Zandvoort was McLaren de grootste concurrent. De Britse renstal barst van de ambitie en ze willen serieus op jacht gaan naar de wereldtitel. Dat klinkt niet langer als een droom, het is de werkelijkheid. Lando Norris reed Verstappen naar huis, hij kwam met bijna 23 seconden voorsprong als winnaar over de streep. Op zijn oude bandjes reed hij in de slotfase ook nog eens de snelste ronde.

Titelrace

Norris wil en kan Verstappen gaan aanvallen in het wereldkampioenschap. Het gat is nog wel groot, want Verstappen staat op 295 punten terwijl Norris nu 225 punten achter zijn naam heeft staan. In het constructeurskampioenschap ziet de wereld er heel erg anders uit. Red Bull heeft hier nog maar 30 punten voorsprong op McLaren. Als de Oostenrijkers een rampenweekend beleven in Monza, kan McLaren zomaar de koppositie overnemen.

Code oranje

In Zandvoort zagen de oranjefans dat de zege ging naar een coureur in het oranje. Norris juichte en oranje stond nu letterlijk bovenaan. Het was niet het oranje waar men op had gehoopt, maar dat maakte de feestgangers vast niets uit. Bij Red Bull maken ze zich wel zorgen. Daar willen ze graag ook weer oranje boven zien staan, maar dan wel het oranje van Verstappen. Het is code oranje bij Red Bull, maar dan niet in de positieve zin. Het stormt en Red Bull heeft nu de taak om de golven te temmen.