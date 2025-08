FIA tussen hoop en vrees: gaat het regenen in Hongarije?

De Hongaarse Grand Prix gaat over een paar uur van start. Alle ogen op de Hungaroring zijn gericht op de lucht, want daar zijn momenteel donkere wolken te zien. De vraag is dan ook of het vanmiddag gaat regenen tijdens de Grand Prix.

De Belgische Grand Prix werd vorige week flink verstoord door de regenval. Er veel zoveel water dat de wedstrijdleiding besloot de startprocedure aan te passen. Deze week werd duidelijk dat er ook voor de dag van vandaag regen werd verwacht. Een regenrace behoorde dus tot de mogelijkheden, al sloeg het weerbeeld deze week wel om.

Natte ochtend in Hongarije

Vanochtend werd de hoofdrace in de Formule 3 wel in natte omstandigheden verreden. Het was een natte ochtend in Hongarije met veel regen, en ook tijdens de Formule 2-race waren er nog natte plekken te zien op de baan. De coureurs reden echter op de slicks, en het werd ook droog in de loop van de ochtend.

Kleine kans op regen

De vraag is nu hoe het weerbeeld er in de middag uit zal zien rond de start van de Grand Prix. Het is de verwachting dat het vanmiddag gaat opklaren rondom de Hungaroring, en dat betekent dat er een zeer kleine kans is op een regenrace. Een buitje is echter niet volledig uitgesloten, op de zaterdag viel er tijdens de kwalificatie ook uit het niets een beetje regen. Dat zorgde echter niet voor chaos of problemen.

Het zal vanmiddag in ieder geval iets koeler zijn dan op de zaterdag. Het wordt ongeveer 26 graden Celsius, en de zon zal vanmiddag ook weer gaan schijnen. Het asfalt zal dan waarschijnlijk ook gaan opwarmen, en de plassen die momenteel op het circuit liggen zullen waarschijnlijk verdwijnen.

FIA haalt opgelucht adem

Het valt nog niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat het droog blijft, maar de meeste teams zullen de regenjassen thuislaten. Voor de FIA is deze weersverwachting een flinke opluchting, want niemand zit te wachten op een herhaling van de race in België.