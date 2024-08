Leclerc zwaar teleurgesteld in performance Ferrari

Het team van Ferrari beleefde een rampzalige kwalificatie in Zandvoort. Charles Leclerc wist de eer nog te redden met een zesde tijd, maar hij was niet tevreden. Hij ziet dat Ferrari momenteel grote problemen heeft en dat ze de andere topteams niet kunnen bijhouden.

Ferrari had in de kwalificatie een flinke achterstand op Red Bull Racing en McLaren. Carlos Sainz viel zelfs af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Charles Leclerc moest zijn best doen om de eer te redden, maar hij kwam niet veel verder dan de zesde tijd. Zijn achterstand op polesitter Lando Norris was bijna een seconde, en dat is een zorgwekkend signaal voor het team van Ferrari.

Leclerc baalde na afloop van de kwalificatie dan ook als een stekker. De Monegask werd door Motorsport.com gevraagd of de huidige situatie de realiteit van Ferrari weerspiegelt: "Helaas is dat wel het geval. Ik bedoel, het was een goede ronde en we zaten er negen tienden vandaan, en dat op zo'n kort circuit. Dat is veel, het is te veel. Als team weten we dat we performance te kort komen. We werken voluit. Helaas heb ik mezelf in de afgelopen maanden te veel moeten herhalen, maar dit is de realiteit waar we nu in zitten. We doen er echt absoluut alles aan om het gat zo snel mogelijk te dichten."