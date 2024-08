Verstappen lacht om Wolff-verhaal: "Welke meeting?"

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde in Zandvoort dat hij niet langer aast op de handtekening van Max Verstappen. De Oostenrijker flirtte het hele jaar met Verstappen, en leek te stellen dat hij in de zomer had gesproken met het kamp Verstappen. De Nederlander kan zich echter geen meeting herinneren.

Wolff moest op zoek gaan naar een nieuwe stercoureur. Lewis Hamilton maakte in de winter bekend dat hij vanaf 2025 voor Ferrari gaat rijden. Wolff probeerde te profiteren van de onrust bij Red Bull, maar hij kon Verstappen niet losweken bij de Oostenrijkse renstal. Op de vrijdag in Zandvoort stelde Wolff dat ze tot de conclusie waren gekomen dat ze niet langer wilden wachten op iets wat misschien nog zou gebeuren.

Wolffs worden leken erop te duiden dat er daadwerkelijk gesprekken met Verstappen waren gevoerd. De Nederlander reageerde op deze verhalen in gesprek met de internationale media: "Welke meeting? Ik kan me dat niet meer herinneren!" Verstappen heeft verder geen problemen met het feit dat Wolff over hem praat: "Nee, iedereen mag zeggen wat hij wil zeggen. En ik kan het goed met Toto vinden. Hij is heel open over wat er in zijn team gebeurt, ook met betrekking tot de line-up. Daar is niets mis mee en ik focus me op mijn werk. Er is voor ons veel te doen en daar focussen we ons op."