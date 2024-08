Russell haalt opgelucht adem: "Ik was echt aan het worstelen"

Het team van Mercedes kende een wisselvallige kwalificatie op Zandvoort. Lewis Hamilton zakte door de ondergrens, terwijl George Russell wel een aardige kwalificatie reed. Russell noteerde de vierde tijd en daar was hij eigenlijk wel blij mee. Hij gaf eerlijk toe dat Mercedes het lastig had.

Russell klonk tijdens het begin van de kwalificatie nog zeer ontevreden. Op een gefrustreerde toon meldde hij zijn team dat hij helemaal geen grip had. Hij wist echter wel het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken, en hij stootte ook door naar Q3. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton stond op dat moment de internationale media al te woord. Russell sloot de kwalificatie af met een vierde tijd, hij was net iets langzamer dan de McLarens en Max Verstappen.

Russell was na afloop van de kwalificatie zeker niet ongelukkig. Hij kon wel leven met zijn vierde tijd, maar hij wist ook dat Mercedes het beter had moeten doen. Hij legde zijn gevoelens na afloop uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik ben eigenlijk best wel blij. Ik denk dat het een aardig resultaat is, want het ging echt elke kant op tijdens de sessies van vandaag. Ik ging naar buiten en ik had helemaal geen grip. Ik was echt aan het worstelen en toen had ik ineens dezelfde pace als de McLarens, maar als snel was ik het kwijt in Q3."