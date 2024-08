Verstappen worstelde: "Had zelfs onderstebovenstuur!"

Max Verstappen moest in Zandvoort genoegen nemen met de tweede plaats in de spannende kwalificatie. Lando Norris was veel te snel, maar Verstappen was tevreden met zijn resultaat. Hij had het niet makkelijk in de kwalificatie, maar hij kon wel leven met deze uitslag.

Verstappen leek de strijd aan te kunnen gaan met de McLarens in de kwalificatie. De Red Bull-coureur hoopte zijn tienduizenden fans te kunnen laten juichen, maar Lando Norris was simpelweg een klasse apart. De Britse McLaren-coureur reed een geweldige ronde en hij was 0,356 seconden sneller dan Verstappen. Dit zorgde echter niet voor teleurstelling bij Verstappen en zijn fans.

Na afloop van de kwalificatie stelde Verstappen dat hij wel tevreden was met de tweede tijd. Hij blijft realistisch en hij geeft bij Viaplay toe dat dit het best mogelijke resultaat was: "Ik had natuurlijk wel verwacht dat McLaren heel erg snel zou zijn in de kwalificatie, en dat is gebleken ook!" Verstappen stelt dat hij last had van allerlei probleempjes: "Het was bijna onderstebovenstuur! Nee, het was inderdaad zowel overstuur als onderstuur. Het gebeurde op allerlei verschillende plekken van de baan, dus dat was heel erg leuk. Of ik dat meen? Nee, dat was natuurlijk gewoon sarcastisch!"