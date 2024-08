Brown trots op Norris: "Monsterlijke ronde van Lando!"

Lando Norris greep vandaag met overmacht de pole position in Zandvoort. De Britse McLaren-coureur speelde met zijn concurrentie, en dat had helemaal niemand zien aankomen. Zak Brown was trots en hij stelde dat Norris een 'monsterlijke' ronde had gereden.

Norris reed een goede kwalificatie in Zandvoort. De verschillen waren klein, maar in de slotfase maakte Norris zelf het grote verschil. De Britse McLaren-coureur noteerde de snelste tijd met 0,356 seconden voorsprong op nummer twee Verstappen. Het was een enorme voorsprong, want niemand zag aankomen dat er iemand met dit verschil de pole zou gaan pakken. Bij McLaren waren ze zeer blij.

McLaren-CEO Zak Brown balde zijn vuisten na de poleronde van Norris. Hij sprong van zijn kruk aan de pitmuur en hij deelde highfives uit aan de monteurs. Even later sprak hij zich uit voor de camera van Sky Sports: "Het was een monsterlijke ronde van Lando! Ik had deze voorsprong niet verwacht. We hadden de volledige eerste startrij kunnen pakken, maar ik kan leven met de eerste en de derde tijd. Onze racepace zag er goed uit, we hebben nu alleen nog een goede start en een goede strategie nodig. We hebben zeker de pace en de coureurs om te kunnen vechten voor de zege."