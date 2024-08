Hamilton moet zich melden bij de stewards na blokkeren Perez

Lewis Hamilton kende een rampzalige kwalificatie in Zandvoort. Hij worstelde met zijn auto, en hij wist geen goede tijd neer te zetten. Hij kwam niet verder dan de twaalfde tijd, maar hij moet vrezen voor zijn plekje. Hamilton moet zich namelijk melden bij de stewards.

De Mercedes-coureur ging namelijk de fout in in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hij lette niet goed op en daardoor zat hij Sergio Perez dwars. De Mexicaan reageerde woedend, en hij wilde dat zijn team het voorval rapporteerde aan de stewards. Dit gebeurde, en de stewards besloten de zaak op te pakken. Hamilton moet zich om vijf uur melden bij de stewards in Zandvoort. Ook Perez mag zijn kant van het verhaal gaan uitleggen.