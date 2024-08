Verstappen zucht diep: "We zijn een beetje te langzaam"

Max Verstappen heeft een aardige eerste dag in Zandvoort achter de rug. De Red Bull-coureur was redelijk competitief in de eerste twee vrije trainingen, maar hij noteerde in beide sessies niet de snelste tijd. Verstappen stelt dan ook dat er nog werk aan de winkel is.

De eerste vrije training was niet heel nuttig voor de teams en de coureurs. De regen en de wind zorgden ervoor dat het een half uur duurde voordat Verstappen de baan op kwam. Uiteindelijk wist hij wel een aantal rondjes te rijden en sloot hij de training af op de tweede plaats. In de tweede vrije training was de baan weer helemaal droog en waren de verschillen klein. Verstappen noteerde de vijfde tijd op 0,284 seconden van Lando Norris.

Het waren aardige trainingen, maar Verstappen was zeker niet helemaal tevreden. Hij wil mee kunnen strijden om de pole position en de zege, en daarom moet Red Bull nog een aantal zaken verbeteren. Verstappen is daar dan ook glashelder over als hij zijn vrijdag in Zandvoort bespreekt met Verstappen.com: "In de eerste vrije training konden we niet veel doen. En in de tweede vrije training konden we wat beter zien waar we op dit moment staan. We zijn in de korte runs en in de lange runs een beetje te langzaam. We hebben wat werk te verzetten."