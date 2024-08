Horner hekelt Mercedes: "Max was nooit beschikbaar"

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace in Zandvoort. Verstappen rijdt nog steeds voor Red Bull, en dat zal hij ook in de komende jaren doen. Mercedes flirtte opzichtig met de Nederlander, maar volgens Christian Horner was Verstappen nooit beschikbaar.

Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte dit jaar opzichtig met Verstappen. Mercedes moest immers op zoek naar een nieuwe superster voor aankomend jaar. Lewis Hamilton maakt in 2025 de overstap naar Ferrari, en Wolff wilde de best mogelijke optie kiezen. Ondanks zijn mooie woorden, koos Verstappen ervoor om bij Red Bull te blijven. Mercedes lijkt nu gewoon te kiezen voor toptalent Andrea Kimi Antonelli.

Red Bull-teambaas Christian Horner ergerde zich dood aan alle acties van Wolff. Nu het vrijwel zeker is dat Verstappen blijft, haalt hij in gesprek met Sky Sports uit naar Mercedes: "De situatie is als volgt: we hebben het hele jaar gezegd dat we weten wat voor overeenkomst er met Max ligt. Max weet ook wat voor overeenkomst hij met ons heeft. Hij is zeker niet beschikbaar voor Mercedes en dat is overigens ook nooit zo geweest. Ik weet zeker dat Mercedes goed heeft nagedacht over hun opties. Als ze voor Antonelli kiezen, moet je ze prijzen voor het risico wat ze nemen met een jonge coureur."