Wolff geeft Verstappen niet op en kijkt naar de toekomst

Het is geen geheim dat het team van Mercedes het hele jaar achter Max Verstappen aanzat. De Nederlander gaat echter niet vertrekken bij Red Bull Racing. Mercedes-teambaas Toto Wolff is er eerlijk over, maar hij denkt dat hij ooit gaat samenwerken met Verstappen.

Mercedes kreeg begin dit jaar een zware tik. Lewis Hamilton maakte bekend dat hij vanaf volgend jaar voor Ferrari gaat rijden. Mercedes moest op zoek gaan naar een nieuwe superster, en teambaas Toto Wolff probeerde te profiteren van de onrust bij Red Bull. Hij flirtte met Max Verstappen, maar de Nederlandse wereldkampioen gaat Red Bull niet verlaten. Mercedes kiest vrijwel zeker voor Andrea Kimi Antonelli.

Kansen

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van dat hij aasde op de handtekening van Verstappen. De Oostenrijker legt dat in Zandvoort uit aan De Telegraaf: "Ik dacht het hele jaar dat het mogelijk was. Laat ik het zo zeggen: de kans was niet nul. Bij Red Bull is het onrustig geweest, en dat is het nog steeds. Niet alleen vanwege de prestaties op de baan, maar zoals we allemaal weten ook daarbuiten. Ik wist dat de kans niet groot was, maar de deur zat nooit helemaal dicht. Ik wilde niet opgeven. In de zomer zijn we samen tot de conclusie gekomen dat we niet meer gaan wachten of er nog iets gaan gebeuren. We nemen onze beslissingen, en Max ook."

Toekomst

Wolff sluit niet uit dat hij in de nabije toekomst alsnog een keertje gaat samenwerken met Verstappen. Hij lijkt deze droom niet te willen opgeven: "Of ik denk dat onze wegen elkaar ooit zullen kruisen? Ja, dat gevoel heb ik op één of andere manier wel. Maar ik weet niet wanneer. Of het nu in 2026 of drie jaar later is, ik weet het niet." Wolff verklapt daarnaast ook dat Antonelli het zitje gaat krijgen: "De twee coureurs die volgend jaar in onze auto zitten hebben onze volledige steun. Ik wil het laten werken met George en Kimi."