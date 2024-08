Marko nuanceert uitspraken over zitje voor Lawson

Helmut Marko zorgde voorafgaand het raceweekend in Zandvoort voor de nodige headlines. Hij stelde in een interview dat Liam Lawson volgend jaar op de grid staat. Na afloop van de eerste vrije training nuanceert Marko zijn opvallende uitspraken een beetje.

In gesprek met Kleine Zeitung stelde Marko op donderdag dat Lawson volgend jaar zeker op de grid staat. De Red Bull-adviseur meldde echter niet voor welk team Lawson volgend jaar gaat rijden. De Nieuw-Zeelander is dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams en vorig jaar maakte hij al indruk toen hij mocht invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Het is geen geheim dat Marko fan van hem is, en dat hij hem graag op de grid wil zien.

Voor volgend jaar is er nog een zitje vrij bij VCARB, terwijl ook de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull niet zeker is. Marko sprak na de eerste vrije training met Viaplay, en daar nuanceerde hij zijn woorden over Lawson: "Volgens mij heb ik gezegd dat hij volgend jaar in een Formule 1-auto zit. Het is algemeen bekend dat we een optie hebben bij hem, maar alleen als we hem een zitje in de Formule 1 kunnen garanderen. We nemen in september een definitieve beslissing over wat we met hem gaan doen."