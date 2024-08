Verstappen ontkent dat regelwijziging Red Bull raakt

Het team van Red Bull Racing was in de zomerstop onderwerp van gesprek. Boze tongen beweerden dat de FIA een regel had gewijzigd naar aanleiding van een trucje van Red Bull. Al snel werd duidelijk dat hier niets van klopte, en ook Max Verstappen maakt dat duidelijk.

De FIA voerde tijdens de zomerstop een aantal regelwijzigingen door. Eén van deze wijzigingen zorgde voor de nodige opschudding. Het technische reglement werd namelijk aangepast op het punt van asymmetrisch remmen. De regels werden aangepast om asymmetrische remsystemen te verbieden. Al snel werd er gespeculeerd over de aanleiding van de regelwijziging. Sommigen stelden dat Red Bull rondreed met dit systeem, maar dit werd al snel ontkend.

In Zandvoort werd ook Max Verstappen gevraagd naar deze opvallende regelwijziging. De Nederlandse Red Bull-coureur stelde dat zijn team hier niets mee te maken heeft en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik weet niet waar dat vandaan komt. We hebben het ook niet op onze auto zitten, dus we maken ons er ook niet echt druk om." Red Bull rijdt nu dus niet meer rond met de veelbesproken remsystemen, en men vroeg zich af of het team dat eerder wel deed. Gevraagd of dit het geval was, is Verstappen heel duidelijk: "Nee."