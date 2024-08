Dag 1 in Zandvoort: Debutantenbal

Gisteren werden de eerste en de tweede vrije training verreden op het circuit van Zandvoort. De dag in de duinen begon met nieuws dat weinig te maken had met het raceweekend zelf. Alpine presenteerde Jack Doohan voor 2025. Het aankomende seizoen wordt een debutantenbal, maar eigenlijk verdienen veel meer coureurs een kans.

De eerste vrije training op Zandvoort was een soort waterballet. Het bal was echter die ochtend al geopend. Alpine maakte wereldkundig dat Jack Doohan volgend jaar de teamgenoot wordt van Pierre Gasly. De welbespraakte Australiër gaat zijn debuut maken in de Formule 1, en hij is volgend jaar zeker niet de enige. Eerder werd immers Oliver Bearman gepresenteerd door Haas, en de kans is groot dat ook Andrea Kimi Antonelli en Liam Lawson een kans gaan krijgen.

Viertal

Helmut Marko liet doorschemeren dat Lawson volgend jaar in een Formule 1-auto zit, zonder te specificeren voor welk team. De Nieuw-Zeelander lijkt dus zeker te kunnen zijn van een zitje, en dat geldt ook voor Andrea Kimi Antonelli. De verwachting is dat Mercedes volgend weekend in Monza met een officieel persbericht komt. In tegenstelling tot Lawson, heeft Antonelli zich nog niet bewezen tijdens een officiële Formule 1-sessie. Met Doohan, Bearman, Antonelli en Lawson staan er volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid vier nieuwe namen op de grid.

Pijnlijk

Het is precies het tegenovergestelde beeld van dit jaar. In Bahrein stonden er bij de seizoensopener precies dezelfde twintig coureurs op de grid als bij de laatste race van 2023. Het is goed dat er vers bloed aankomt, want dit jaar werd de doorstroming tegengehouden. Dit is nog steeds het geval, want er staan heel veel coureurs te trappelen om te debuteren in de Formule 1.

In de eerste vrije training werd dit pijnlijk duidelijk. Bij Sauber zat Ferrari-reserve Robert Shwartzman in de auto. Hij deed het zeker niet slecht, en hij sloot de training af met de zestiende tijd. Hij was nog geen seconde langzamer dan zijn tijdelijke teamgenoot Guanyu Zhou. Dat was zeer knap, aangezien Shwartzman deze wagen nog nooit had bestuurd. De Israëliër wordt gezien als een prima coureur, maar een kans in de Formule 1 zal hij waarschijnlijk nooit krijgen.

Oplossing

Shwartzman hield op zijn beurt ook weer een ander talent uit de auto. Sauber beschikt zelf ook over een aantal talentvolle coureurs. Regerend Formule 2-coureur Theo Pourchaire is daar de reservecoureur, en hij wil niets liever dan debuteren in de koningsklasse. Er zijn nog genoeg voorbeelden van coureurs die voorlopig niet zullen debuteren. Isack Hadjar, Victor Martins, Zane Maloney, Franco Colapinto en Ayumu Iwasa zijn allemaal prima coureurs met de steun van een Formule 1-team, maar een debuut zit er niet in. Er is eigenlijk maar één oplossing, en dat zijn extra teams. Dat wil de Formule 1 dan weer niet, en daar ligt het ongemakkelijke probleem. Iedereen wil een groot debutantenbal, maar de organisator van het feestje mag maar twintig mensen uitnodigen.