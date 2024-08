Hamilton gaat zijn 'broer' Bonnington missen

Na dit seizoen komt er een einde aan de samenwerking tussen Lewis Hamilton en Peter Bonnington. De Brit is al sinds jaar en dag de race-engineer van Hamilton, maar daar gaat een einde aankomen. Bonnington krijgt promotie bij Mercedes en Hamilton vertrekt naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gaat 'Bono' missen.

Het stemgeluid van Bonnington is wereldberoemd. De Britse race-engineer is al jaren te horen op de boordradio van Hamilton en zijn uitspraak 'it's Hammertime' kreeg een soort cultstatus. Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij vanaf 2025 gaat rijden voor Ferrari, en de kans was klein dat Bonnington hem zou volgen. Dat gaat dan ook niet gebeuren, want Bonnington kreeg deze week promotie binnen het team van Mercedes.

Hamilton stelt dat Bonnington veel meer is voor hem dan alleen maar een collega. De zevenvoudig wereldkampioen spreekt zich uit over de samenwerking bij Sky Sports: "Ik heb echt heel erg blij voor Bono. Uiteindelijk wilde ik dat hij deed wat het beste voor hem was. Waar hij nu staat in zijn leven, moest hij de beste beslissing nemen voor hemzelf en zijn gezin. Dat verandert niets aan onze relatie. We zullen niet meer elke dag samenwerken, en dat zal voor ons allebei verdrietig zijn. Het zal emotioneel zijn, maar we blijven in elkaars leven. Bono is mijn broer en ik ben erg blij dat het team hem aanneemt en hem een kans geeft om te groeien."