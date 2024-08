Alonso grapt: "Max is nog niet zo goed als ik!"

NASCAR-kampioen Kyle Larson zorgde afgelopen week voor een klein relletje in de internationale autosportwereld. Larson stelde dat hij een betere allround-coureur is dan Max Verstappen. Fernando Alonso heeft dit ook gelezen, en hij grapt dat Verstappen nog niet zo goed is als hemzelf.

Larson zorgde voor de nodige verbazing door te zeggen dat hij een betere allround-coureur is dan Max Verstappen. Hij denkt dat hij in staat is te doen wat Verstappen doet in de Formule 1, maar dat Verstappen dit niet kan in de NASCAR. Deze uitspraken zorgden voor de nodige verbazing, en in Europa vroeg men zich af waar Larson het over had. Dit weekend begint de tweede seizoenshelft in de Formule 1, en er werd dan ook gereageerd op de woorden van Larson.

Fernando Alonso heeft zelf ervaring in verschillende disciplines. Hij reed in de afgelopen jaren immers ook de Indy 500, de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans. In gesprek met de internationale media reageert Alonso grappend op de uitspraak van Larson: "Ik weet het niet, ik denk dat Max ook heel goed is in de GT's en ik wed dat hij goed is in alles, maar hij is nog steeds niet zo goed als ik in verschillende disciplines! In de Formule 1 kan ik wel accepteren dat hij op hetzelfde niveau zit als ik!"