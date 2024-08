Verstappen reageert op vertrek Wheatley: "No hard feelings"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal pijnlijke maanden achter de rug. De prestaties waren minder sterk dan verwacht, en in de zomerstop werd ook duidelijk dat Jonathan Wheatley het team gaat verlaten. In Zandvoort reageerde Verstappen sportief op het aanstaand vertrek van de sportief directeur.

Wheatley is een belangrijke man binnen het team van Red Bull Racing. Als sportief directeur staat hij tijdens de sessie in contract met de wedstrijdleiding en hij is ook verantwoordelijk voor de succesvolle pitstops van Red Bull. In de zomerbreak werd echter bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull. Hij maakt het seizoen nog wel af, maar daarna wordt hij de nieuwe teambaas bij Audi.

Het is een flinke tegenslag voor Red Bull, en het zorgde direct voor veel geruchten. In Zandvoort reageerde Red Bull-superster Max Verstappen sportief in gesprek met de internationale media: "Ik hoorde het uiteraard al eerder. Dat wordt dan aangekondigd, maar uiteindelijk heb ik een geweldige relatie met Jonathan en dat zal altijd zo blijven. Het is een andere kans en een andere rol voor hem. Soms is het ook een nieuwe uitdaging, toch? Ik heb no hard feelings en ik ben blij voor hem dat hij die kans krijgt. Natuurlijk gaan we hem missen, maar als team moet je ook naar de toekomst kijken. We moeten zijn rol nog invullen. Ik ben hem in ieder geval heel erg dankbaar, zeker voor wat hij voor het team heeft gedaan."