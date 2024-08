Verstappen al over de helft met Formule 1-loopbaan

Max Verstappen rijdt dit weekend in Zandvoort zijn tweehonderdste Grand Prix. Het is een mooie mijlpaal, maar Verstappen maakt zich daar niet zo druk om. De Nederlandse Red Bull-coureur stelt wel dat hij al over de helft is met zijn loopbaan in de Formule 1.

Verstappen is nog lang geen dertig, maar hij bereikt dit weekend al wel de grote mijlpaal van tweehonderd Grand Prixs. Het is uniek dat Verstappen deze mijlpaal bereikt in zijn vaderland, en de Nederlandse fans hopen nog jaren van hem te kunnen genieten. Verstappen heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij geen lange loopbaan in de koningsklasse ambieert.

Ook in Zandvoort herhaalt Verstappen die boodschap. Tijdens de gebruikelijke persconferentie wordt Verstappen gevraagd of hij nog tweehonderd Grands Prix gaat rijden: "Nee, absoluut niet. Ik ben zeker al over de helft. Het voelt misschien nog niet als tweehonderd, maar we hebben natuurlijk zoveel races in één seizoen. Dan gaat het hard." Verstappens contract loopt nog tot en met 2028, en hij weet niet of hij daarna verder gaat: "2028 is nog heel ver weg. Ik ben op dit moment in ieder geval niet bezig met een nieuw contract. Ik wil even afwachten hoe het allemaal loopt, ook met het oog op de nieuwe regels. We moeten nog maar zien of dat een beetje leuk gaat zijn of niet."