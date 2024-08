Verstappen ziet zichzelf niet als favoriet in Zandvoort

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort. De Red Bull-coureur zal intens worden toegejuicht door de aanwezige oranjefans. Ze zullen Verstappen naar de zege proberen te schreeuwen, maar hij denkt zelf dat het een lastige race gaat worden.

Verstappen wist de voorgaande drie edities van de Nederlandse Grand Prix te winnen. In de voorgaande jaren gold Verstappen als de grote favoriet, maar dat is dit jaar niet het geval. Red Bull is immers niet langer de alleenheerser in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft werd duidelijk dat Ferrari, Mercedes en McLaren het gat hebben gedicht. Hierdoor verwacht men dan ook een enorm spannende race in Zandvoort.

De fans hopen echter nog steeds op een zege van Verstappen. De Nederlandse coureur tempert tijdens de persconferentie echter de verwachtingen: "Kijkend naar dit seizoen, wordt het zeker de lastigste editie. Het lijkt erop dat er veel meer teams meedoen vooraan. Daarom ga ik ook zeker niet zeggen dat we gaan winnen. Vorig jaar kwam ik hier met meer vertrouwen voor de overwinning. Ik wil een solide weekend gaan rijden, de auto iets beter begrijpen en zaken anders of beter doen. We gaan gedurende het weekend wel zien hoe het uitpakt."