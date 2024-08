'Antonelli maakt in Monza Mercedes-debuut in VT1'

De kans is zeer groot dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar op de Formule 1-grid staat. De talentvolle Italiaan wordt gelinkt aan het zitje bij Mercedes. Het lijkt erop dat hij over anderhalve week zijn debuut maakt tijdens een officiële Formule 1-sessie op het circuit van Monza.

Antonelli maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes. Hij wordt gezien als één van de grootste talenten in de autosport en Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer gecharmeerd van hem. Aangezien Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt bij Mercedes, komt er een zitje vrij bij de Duitse renstal. Antonelli wordt gezien als de topfavoriet om de zevenvoudig wereldkampioen op te volgen.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com maakt Antonelli over anderhalve week in Monza zijn debuut tijdens een officiële Formule 1-sessie. Het medium meldt dat hij daar de eerste vrije training zal gaan rijden voor Mercedes. Hij neemt dan plaats in de wagen van Lewis Hamilton. Het is de verwachting dat daarna bekend zal worden gemaakt dat hij vanaf 2025 voor Mercedes gaat rijden. Volgens het Italiaanse medium kreeg Antonelli in Monza te horen dat hij volgend seizoen voor Mercedes in de Formule 1 mag gaan rijden. De verwachting is dat Antonelli ook een vrije training zal gaan rijden in Mexico of Abu Dhabi. Het is ook een mogelijkheid dat hij op beide circuits een training rijdt.