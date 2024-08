Verstappen begint weekend op Zandvoort in perszaal

Vandaag gaat het Nederlandse Grand Prix-weekend van start op het circuit van Zandvoort. De coureurs zullen zich melden op het circuit voor de gebruikelijke mediadag. Thuisrijder Max Verstappen zal het weekend gaan aftrappen op de welbekende witte sofa in de perszaal.

Zoals altijd organiseert de FIA vandaag en vrijdag officiële persmomenten in de perszaal. Vandaag is het de beurt aan de coureurs. Dit jaar hoeven niet alle coureurs zich te melden in de perszaal. Op het circuit van Zandvoort zullen weer zes coureurs plaatsnemen op de witte sofa. Thuisrijder Max Verstappen moet zich melden en hij krijgt daar gezelschap van Esteban Ocon, Guanyu Zhou, George Russell, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant.

Op vrijdag is zoals altijd de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams om zich te melden in de perszaal. Tussen de vrije trainingen door mogen vier teambazen zich melden in de perszaal. Dit keer is het de beurt aan Aston Martin-teambaas Mike Krack, Haas-teambaas Ayao Komatsu, McLaren-teambaas Andrea Stella en Williams-teambaas James Vowles. De vier teambazen moeten zich na het persmoment ook melden in de TV Pen, de coureurs hoeven daar dit jaar niet verplicht naartoe. Na afloop van de race en de kwalificatie moeten de coureurs uit de top drie zich ook melden in de perszaal.