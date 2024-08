Zware kritiek voor Red Bull: "Waarom vervangen ze Perez niet?"

Sergio Perez gaat dit weekend in Zandvoort op jacht naar een goed resultaat. De Mexicaanse Red Bull-coureur heeft een rampzalige eerste seizoenshelft achter de rug, en dat komt hem op veel kritiek te staan. Marc Surer vraagt zich af waarom Red Bull geen risico neemt.

Perez zakte in de eerste helft van het seizoen door het spreekwoordelijke ijs. De Mexicaan bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, verpestte meerdere keren zijn kwalificatie en hij pakte amper WK-punten. Het zorgde voor een storm aan kritiek. Hij kreeg niet alleen kritiek, hij werd ook het middelpunt van een grote hoeveelheid geruchten. Volgens de verhalen zou Red Bull hem gaan vervangen, maar de Oostenrijkse renstal stuurde hem niet weg.

Oud-coureur Marc Surer vindt dan geen goede beslissing van de Oostenrijkse renstal. Hij begrijpt helemaal niets van de keuze van Red Bull en hij is dan ook enorm kritisch als het onderwerp wordt aangekaart in gesprek met Motorsport-Total: "Wat Perez neerzet, kan elke coureur neerzetten. Ik had in deze situatie toch wel iets gedaan. Ik blij het volhouden: het halve Formule 1-veld zou waarschijnlijk beter presteren dan Perez daar nu doet. Waarom nemen ze niet gewoon het grote risico en zetten ze een andere coureur in de auto van Perez?"