NASCAR-legende vindt Larson duidelijk beter dan Verstappen

NASCAR-kampioen Kyle Larson zorgde vorige week voor de nodige ophef. Larson stelde dat hij een betere allround-coureur is dan Max Verstappen. Het zorgde voor de nodige hilariteit, maar NASCAR-legende Kevin Harvick heeft zich nu ook gemengd in de discussie. Hij kiest niet geheel verrassend de kant van Larson.

Larson zorgde voor de nodige verbazing door in een interview met FloRacing te stellen dat hij een betere allround-coureur is dan Verstappen. De Amerikaan rijdt vooral in de NASCAR, maar hij maakte dit jaar ook indruk toen McLaren hem liet debuteren in de Indianapolis 500. Zijn uitspraken zorgden voor controverse, want Verstappen wordt door veel mensen gezien als de beste coureur van het moment.

Specialisatie

Aangezien de Formule 1-wereld op zomervakantie was, kwamen er weinig reacties naar buiten. NASCAR-legende Kevin Harvick reageerde wel bij Fox Sports: "Wat ik je kan vertellen is dat als Kyle in Verstappens auto zou rijden, met maar een paar dagen zou duren voordat hij verdomd dicht bij de tijden van Verstappen zou komen. Het is onmogelijk dat Verstappen hierheen komt en hetzelfde doet in een NASCAR. Ik denk dat Max extreem getalenteerd is en heel goed is in wat hij doet. Ik hoorde hem praten over coureurs die enkel gespecialiseerd zijn in hun eigen discipline. Dat is Kyle Larson niet."

Respect

Volgens Harvick is er in Europa te weinig respect voor NASCAR. Hij is van mening dat de talenten worden opgeleid om door te stromen naar de Formule 1. Bij Larson ziet hij dan ook iets anders: "Kyle kan met alles rijden. Hij is erg goed in zijn discipline, toch? Maar hij heeft meerdere disciplines en we hebben gezien wat hij deed in de IndyCar. Ik geloof echt dat Max het goed zou doen, maar hij gaat niet in de buurt komen van wat Kyle Larson doet."