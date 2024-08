Wolff wil progressie voortzetten in tweede seizoenshelft

Na een succesvol slot van de eerste seizoenshelft, wil Mercedes aankomend weekend doorgaan met goed presteren. Teambaas Toto Wolff heeft veel zin in het raceweekend op het circuit van Zandvoort, maar hij probeert wel realistisch te blijven voor de race.

Mercedes begon op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen. Ze hadden een enorme achterstand op de concurrentie, maar ze gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze vonden performance en aan het einde van de eerste seizoenshelft waren ze zeer competitief. Ze wisten drie van de laatste vier races te winnen en daardoor leven ze met een goed gevoel toe naar de Nederlandse Grand Prix.

Progressie

Mercedes-teambaas Toto Wolff is heel erg trots op de recente resultaten van zijn team. De Oostenrijker blijft echter wel realistisch in de preview van Mercedes: "We zijn er klaar voor om weer te gaan racen in Zandvoort. Voor de zomerbreak hebben we momentum opgebouwd met een verbeterde auto en sterke resultaten. We willen die progressie voortzetten in de komende tien races. We weten dat we nog stappen moeten zetten. We kunnen nog niet in elke Grand Prix om de zege vechten. We hebben goede stappen gezet met het aanpakken van de zwakke plekken van de W15 en daar gaan we mee door. Als dat lukt, dan kunnen we het gat in beide kampioenschappen dichten."

Sfeer

De eerste stappen daarvoor moeten worden gezet op Nederlandse bodem. Op het iconische circuit wil Mercedes gaan presteren, en daar heeft Wolff zin in: "Zandvoort is een uitdagend circuit. Door de banking in een paar bochten, snelle secties en een krappe baan geeft het een old skool gevoel. De passionele Nederlandse fans zorgen er altijd voor een geweldige sfeer. Het is een geweldige plek om weer aan het werk te gaan en we hebben zin in de uitdagingen die voor ons liggen."