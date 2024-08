Verstappen hoopt om zege te kunnen vechten op Zandvoort

Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar de zege in Zandvoort. De Red Bull-coureur aast op een goed resultaat in zijn thuisrace. Voor de zomerstop vielen de resultaten van Red Bull enigszins tegen, maar Verstappen hoopt nu voor de zege te kunnen strijden.

Verstappen arriveert in Zandvoort als de koploper in het wereldkampioenschap. De Nederlandse regerend wereldkampioen geldt niet als de topfavoriet voor de zege, aangezien de verschillen in de top van het veld klein zijn. Voor de zomerstop zijn de teams van Ferrari, Mercedes en McLaren immers dichterbij gekomen. Red Bull is niet langer oppermachtig, maar Verstappen toonde nog wel vaak zijn kracht.

Verstappen heeft genoten van de zomerstop. Hij is nu weer helemaal opgeladen, en hij heeft er zeer veel zin in. In zijn preview spreekt hij zich uit: "Het was fijn om tijdens de zomerstop wat tijd door te brengen met de familie en vrienden en ik voel me fris en klaar voor de tweede helft van het seizoen. Het voelt geweldig om een thuisrace te hebben. De sfeer is altijd fantastisch en de fans zijn echt ongelooflijk, dus het is een speciale race voor mij. Het is een geweldig circuit, met zijn korte rechte stukken en smalle baan en hopelijk komen we deze race sterk voor de dag. We kijken uit naar komende week en hopelijk kunnen we strijden voor de winst."