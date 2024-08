Newey leest geruchten over toekomst niet

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De topontwerper wordt in verband gebracht met meerdere teams, en er is nog niets definitief. Newey zelf maakt zich niet zo druk om de geruchten, want hij krijgt niets mee van deze verhalen.

Begin dit jaar werd bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Begin 2025 gaat hij definitief weg bij de Oostenrijkse renstal, en tot die tijd houdt hij zich vooral bezig met de RB17. In de afgelopen maanden werd hij in verband gebracht met zeer veel teams. De namen van McLaren, Williams en Ferrari werden genoemd, maar deze opties lijken te zijn afgevallen. Het lijkt erop dat Aston Martin Newey's nieuwe werkgever wordt, maar gisteravond kwam naar buiten dat ook Alpine zich heeft gemeld.

Leyton House

Newey maakt zich niet zo druk om alle verhalen. De Britse topontwerper houdt zich nu bezig met de RB17, en in de Red Bull-podcast 'Talking Bull' spreekt hij zich uit: "Het is best makkelijk, want ik lees social media niet en ik lees zeker geen tijdschriften. Daar ben ik al lang geleden mee gestopt. Dat gaat terug naar toen ik nog bij Leyton House werkte. Ik werkte daar aan mijn eerste auto in 1988, dat laat wel zien hoe oud ik ben! Dat was trouwens een goed autootje. In 1989 hadden we het verpest, en ging ik van de nieuwe held in de paddock naar de idioot met een hit."

Vrouw

Newey greep dat moment aan om te stoppen met het lezen van het nieuws. Dat betekent echter niet dat de Britse ontwerper helemaal niets meekrijgt van de geruchtenstroom: "Ik dacht toen: je kan de pers niet lezen als het goed is en als het slecht gaat word je boos. Dus toen zei ik tegen mezelf dat ik het nieuws niet meer ging volgen. Mijn vrouw doet trouwens wel aan social media. Ze houdt me een beetje op de hoogte, maar ik ben me er relatief onbewust van."