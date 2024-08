Norris wil de aanval gaan openen in Zandvoort 🤮

Aankomend weekend gaat in Zandvoort de tweede seizoenshelft van start. Het team van McLaren staat in het middelpunt van de aandacht, en ze gaan verder met hun jacht op Red Bull Racing. Lando Norris legt de lat direct hoog voor het raceweekend in Nederland.

McLaren heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. Ze hebben een grote stap gezet en ze zijn nu een echt topteam. Ze worden gezien als het grootste gevaar voor Red Bull Racing in de wereldkampioenschappen. Ze richten hun pijlen op het constructeurskampioenschap, hun achterstand op Red Bull is daar niet zo groot. Lando Norris staat tweede in het wereldkampioenschap, maar Max Verstappen heeft nog altijd een flinke voorsprong.

Vakantie

Norris heeft er zin in om weer plaats te nemen in de cockpit. De Brit heeft genoten van zijn vakantie, maar nu is het weer tijd voor het echte werk. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Ik heb een geweldige tijd gehad tijdens de zomervakantie. Het is altijd goed om er eventjes tussenuit te gaan en tijd door te brengen met familie en vrienden. Ik voel me fris en klaar voor de laatste tien races van het jaar."

Scoren

De reeks races wordt dus afgetrapt in Zandvoort. Norris gaat daar verder met zijn jacht op Verstappen en Red Bull. Hij heeft er zin in om te scoren in het hol van de leeuw: "Ik kijk uit naar de Dutch Grand Prix. Het is een goede race om de tweede helft van het seizoen mee te beginnen. Er zijn daar altijd heel erg veel fans die voor een geweldige sfeer zorgen. Het is ook een leuk circuit om op te rijden. Hopelijk kunnen we doorgaan met waar we waren gebleven en blijven we vechten voor de zeges en de podiumplaatsen."