Marko omschrijft RB20 als 'teef': "Alleen Max kan die temmen"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Nederlandse Grand Prix. Red Bull gaat daar jagen op eerherstel na een reeks lastige raceweekenden. Helmut Marko is nog niet heel positief en hij stemt dat de RB20 begin dit jaar veel meer uitgebalanceerd was.

Red Bull begon ijzersterk aan het huidige Formule 1-seizoen. Max Verstappen wist race na race te winnen, en hij pakte de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen voert de titelstrijd nog altijd aan, maar de concurrentie is dichterbij gekomen. De teams van McLaren, Mercedes en Ferrari wisten Red Bull al te verslaan. De Oostenrijkse renstal kampt met de nodige problemen, en ze zijn op zoek naar hun oude vorm.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder al dat hij een lastig weekend verwacht in Zandvoort. De Oostenrijkse teamadviseur wijst nu naar de performance in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Begin dit seizoen hadden we een auto die goed uitgebalanceerd was zoals de McLaren nu is. Hij was goed te besturen op alle type circuits en onder alle omstandigheden. Maar toen namen we ergens een verkeerde afslag, waarna de auto een soort teef werd die enkel kon worden getemd door Max. Alle stappen in de ontwikkeling zorgden ervoor dat de auto meer en meer onvoorspelbaar werd. Het werd steeds lastiger om een goede set-up en de juiste balans te vinden."