Zelfkritische Newey was enorm nerveus bij onthulling RB17

Red Bull onthulde vorige maand hun eerste Hypercar. Tijdens het Goodwood Festival of Speed trok het team het doek van de RB17. Adrian Newey stond aan de wieg van de wagen, en hij stelt dat hij best nerveus was toen de auto voor het eerst aan de buitenwereld werd getoond.

Newey is bezig aan zijn laatste maanden bij Red Bull. Begin 2025 trekt de topontwerper de Red Bull-deur achter zich dicht, en tot die tijd houdt hij zich vooral bezig met de RB17. De Hypercar is zijn creatie en hij is er dan ook zeer trots op. De RB17 is echter nog lang niet af, en Newey gaat hard door met het ontwikkelen van deze bolide. Hierdoor hoeft hij zich ook niet meer te focussen op de Formule 1-werkzaamheden van Red Bull.

Newey geeft eerlijk toe dat hij het best wel spannend vol om de RB17 te onthullen. De Britse topontwerper legt zijn gevoel uit in de Talking Bull-podcast: "Je bent altijd een beetje zenuwachtig als je voor het eerst een auto gaat laten zien als deze. Je weet nooit of mensen het leuk gaan vinden of dat ze kritiek zullen hebben. Het is ook wel grappig, want ik ben van nature erg zelfkritisch, en het model dat werd onthuld is eigenlijk al een jaar oud. Het is wat ik noem de 'tweede evolutie' van de auto. Je moet namelijk wel onthouden dat we drie jaar in de conceptfase hebben gezeten. De auto die we echt gaan produceren, is behoorlijk verder ontwikkeld dan je op Goodwood zag."