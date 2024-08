Hill ziet nadeel voor Hamilton: "Hij krijgt minder te horen"

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn laatste seizoenshelft in dienst van Mercedes. Na dit jaar stapt hij over naar Ferrari, en dat betekent dus ook dat Mercedes hem niet meer bij alles zal betrekken. Volgens Damon Hill kan dat een nadeel zijn voor Hamilton.

De kans is groot dat Mercedes nu al bezig is met de ontwikkeling van de wagen voor 2025. Normaal gesproken worden de coureurs ook bij dat proces betrokken, maar nu Hamilton weggaat zal hij ook minder informatie ontvangen. Dat betekent dus ook dat hij bij minder vergaderingen aanwezig zal zijn, en dat zal niet heel prettig voor hem zijn. Hij rijdt sinds 2013 voor het team, en nu gaan er langzaam een paar deurtjes voor hem dicht.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat dit effect kan hebben op de prestaties van Hamilton. Hill krijgt in de F1 Nation Podcast de vraag of dit het moeilijker kan maken voor Hamilton: "Dat moet haast wel. Ik bedoel, hij wordt waarschijnlijk uitgesloten van gesprekken over wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ze willen niet dat hij teveel informatie kent die hij mogelijk kan meenemen naar Ferrari. Het kan dus zo zijn dat hij minder te horen krijgt dan in het verleden het geval was. Maar Mercedes is wel een eervol team, Toto Wolff is een eervol persoon. Ik denk dat hij altijd eerlijk zal worden behandeld binnen het team, maar er ligt een grens bij wat je mee kan geven aan iemand die vertrekt."